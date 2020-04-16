الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن هناك تواجدا كثيرا فى الشوارع على مدار الثلاثة الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات وبناء عليه تم الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومى الجمعة والسبت على يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية.وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.