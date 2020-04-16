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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد محطة تسمين الدواجن بأخميم استعدادا لرمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:54 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروعات محطة تسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، للوقوف على آخر التطورات لموقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي، موجها بطرحها مع بداية دخول الشهر الكريم بأسعار منافسة للسوق الخارجي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق الوراقي سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بمشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيه، جاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيها، بالإضافة إلى إنتاج 6 أطنان فراخ مجمدة.

وأكد "الوراقي" أن سوهاج تنفرد بمجموعة من المشروعات الاقتصادية التى اثبت جدارتها مثل مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وهذه المشروعات تساهم في ضبط حركة السوق وخاصة الأسعار.

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