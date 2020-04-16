إزالة سوق «ترعة سليم» بالهرم لمنع التجمعات

أزالت محافظة الجيزة، اليوم، سوق شارع ترعة سليم بحي الهرم، فور تلقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكاوى من المواطنين، بشأن انعقاد السوق دون مراعاة للإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية، للتأكد من عدم انعقاد السوق مجددا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث تم رفع كافة الإشغالات التابعة للسوق، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باتخاذ اللازم لعدم إقامة الأسواق الأسبوعية للحد من أي تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.