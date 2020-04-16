البرلمان يطبق نظام «بصمة الوجه» ضمن خطة مواجهة كورونا

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس النواب باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.وتقرر إتاحة إثبات الحضور للسادة الأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد ٥ ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.وبالتالي سيكون متاحا للأعضاء تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجة أي وقت يذكر.والجدير بالذكر أن الخيار سيكون متاحًا للأعضاء في إثبات الحضور في الجلسات القادمة عن طريق أجهزة بصمة الوجه أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الإصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للسادة النواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للإصبع.