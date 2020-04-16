مقتل شرطى وإصابة موظفين اثنين بانفجار شمال الموصل العراقية

أفاد المقدم سلام العكيدي، من شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، بمقتل شرطي وإصابة موظفين اثنين بانفجار شمال الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.وأشار العكيدي، إلى أن الموظفين يعملان بخلية الأزمة الصحية بمحافظة نينوى، وتم نقلهما إلى المستشفى.وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية صدت اليوم، هجوما لعصابات داعش الإرهابي على نقطة تفتيش للشرطة في قرية قراج التابعة لقضاء مخمور 50 كيلومترا جنوب شرق الموصل، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال آخر.كان وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، صرح، أمس الأربعاء، بأن هناك زيادة في العمليات الإرهابية مؤخرا.