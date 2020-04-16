محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تطوير المصانع والطرق بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بوضع خطة لتطوير أداء وتسويق منتجات مصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة.جاء ذلك خلال تفقده للعمل بالمصنع اليوم الخميس، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.وأشار المحافظ إلى ضرورة تنوع المنتجات وعدم اقتصارها على الزي المدرسي، كإنتاج زي العمال بالمصالح الحكومية والمصانع والأجولة الخاصة بحفظ البلح وتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين بالمصنع، وعقد دورات تدريبية للخريجين وإجراء اختبارات لإلحاقهم بالعمل بالمصنع.وفي نفس السياق، قام محافظ الوادى الجديد، بجولة تفقدية لحي القلقان الشرقي للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه بإعداد دراسة حول احتياجات المنطقة من أعمال إحلال شبكة الصرف الصحي ورصف الشوارع الداخلية بالانترلوك أو بلاطات خرسانية لرفع كفاءة المنطقة وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لسرعة تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لإدراج المنطقة في خطط التطوير للعام الحالي.