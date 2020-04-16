هاني شاكر ضيف الغندور على قناة «الزمالك» الليلة

يحل المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، ضيفا مع كابتن خالد الغندور على قناة «الزمالك» في برنامج «زملكاوي» في تمام الساعة العاشرة مساء.ويكشف نقيب المهن الموسيقية خلال الحلقة عن انتمائه لنادي الزمالك، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت المثيرة، ويتحدث عن ذكرياته وطفولته مع كرة القدم بجانب بعض أعماله الفنية.من جهة أخرى، يستعد هاني شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض" وذلك دعمًا للأطباء على مجهوداتهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد.أغنية "الجيش الأبيض" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: خالد جنيدي، توزيع: ياسر ماجد، إخراج: هنا حافظ، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة عبر قناة هاني شكر الرسمية على يوتيوب.