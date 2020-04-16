رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو الغيط يبحث مع «الأونروا» الأوضاع الخطيرة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:24 م
أبوالغيط
أبوالغيط
عبير سليم
طباعة
أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالمفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني" لتهنئته على تولي المنصب في هذا التوقيت الدقيق، مُعربًا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة لخدمة أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في عمليات الأونروا الخمس.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن أبو الغيط استمع لعرضٍ من المفوض العام للأونروا حول الأوضاع المالية للوكالة، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، خاصة مع ما يشهده المجتمع الدولي من توجه مُتصاعد لتوجيه الموارد والاهتمام بصورة مكثفة لمواجهة الوباء العالمي "كوفيد-19" وتبعاته الصعبة.

وأكدّ الأمين العام للجامعة في الاتصال أن عمل الأونروا يُعد أولوية مُلحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء اعتماد نحو 80% من سكان قطاع غزة - ومن بينهم سكان المخيمات- على المعونات الإنسانية بصفة أساسية، وارتباط ذلك بالوضع الصحي في القطاع واحتمالات انتشار وباء الكورونا، وما يُرتبه ذلك من تبعاتٍ صحية واقتصادية خطيرة.

وأوضح البيان أن المفوض العام "لازاريني" أعرب من ناحيته عن تقدير الوكالة للدعم المُستمر الذي تحصل عليه الأونروا من جامعة الدول العربية ودولها الاعضاء.

وأعرب الأمين العام عن أمله في ألا تغفل الدول المانحة محنة اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من ظروف خطيرة، والمسارعة إلى سد العجز في تمويل الأونروا لتلبية الحاجات الأساسية للسُكان في المُخيمات، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأردن وسوريا ولبنان.

موضوعات متعلقة

الحبس والغرامة لمن يمنع بيع «الكحول والكمامات» أبرزها.. قرارات مهمة لرئيس الوزراء

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

السيسى: نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة كورونا

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

الحبس والغرامة لمن يمنع بيع «الكحول والكمامات» أبرزها.. قرارات مهمة لرئيس الوزراء

السيسى: نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة كورونا

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

في عددها الجديد.. «الأديب الثقافية» تناقش موضوعات فلسفية

«الإضاءة المسرحية البديلة..التقنية الرقمية» جديد العربية للمسرح

عبدالباسط عطايا: أفرأ «أيام مرسي» لمحمد الباز في عزلتي

الانتهاء من قاموس المصطلحات الاسترشادية المستخدمة في صناعة النشر