أبو الغيط يبحث مع «الأونروا» الأوضاع الخطيرة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالمفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني" لتهنئته على تولي المنصب في هذا التوقيت الدقيق، مُعربًا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة لخدمة أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في عمليات الأونروا الخمس.وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن أبو الغيط استمع لعرضٍ من المفوض العام للأونروا حول الأوضاع المالية للوكالة، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، خاصة مع ما يشهده المجتمع الدولي من توجه مُتصاعد لتوجيه الموارد والاهتمام بصورة مكثفة لمواجهة الوباء العالمي "كوفيد-19" وتبعاته الصعبة.وأكدّ الأمين العام للجامعة في الاتصال أن عمل الأونروا يُعد أولوية مُلحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء اعتماد نحو 80% من سكان قطاع غزة - ومن بينهم سكان المخيمات- على المعونات الإنسانية بصفة أساسية، وارتباط ذلك بالوضع الصحي في القطاع واحتمالات انتشار وباء الكورونا، وما يُرتبه ذلك من تبعاتٍ صحية واقتصادية خطيرة.وأوضح البيان أن المفوض العام "لازاريني" أعرب من ناحيته عن تقدير الوكالة للدعم المُستمر الذي تحصل عليه الأونروا من جامعة الدول العربية ودولها الاعضاء.وأعرب الأمين العام عن أمله في ألا تغفل الدول المانحة محنة اللاجئين الفلسطينيين وما يعانونه من ظروف خطيرة، والمسارعة إلى سد العجز في تمويل الأونروا لتلبية الحاجات الأساسية للسُكان في المُخيمات، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأردن وسوريا ولبنان.