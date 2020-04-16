يسرا تواصل تصوير مشاهدها في «خيانة عهد»

تواصل الفنانة يسرا، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" بشكل شبه يومي، مع مراعاة توقيت حظر التجوال وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادًا لعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل."الدستور" علم من مصدر داخل فريق العمل، أن أسرة المسلسل أنهت ما يقرب من 70% من أحداث المسلسل، ويسعى المخرج سامح عبد العزيز لإنجاز تصوير المشاهد المتبقية بتكثيف الساعات ومنع الإجازات إلا للضرورة القصوى.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول بطلة العمل يسرا، التي تتعرض للكثير من المشكلات التي تحاول الخروج منها طوال الوقت.المسلسل من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل والمتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.