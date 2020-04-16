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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تشغيل «فودافون كاش» من المنزل وزيادة حدود المعاملات والتحويل

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:20 م
محمد عبدالله، رئيس
محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات
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أعلنت شبكة «فودافون مصر» عن إطلاق خدمات مميزة من خلال محفظتها الإلكترونية «فودافون كاش» ويمكن لأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة.

كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات «فودافون كاش» لمزيد من الشرائح والمستخدمين، وساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الإلكتروني لأكثر من مليون عميل دائم الاستخدام شهريًا.

وتتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها فودافون، التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة «فودافون كاش» والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء «فودافون كاش» أيضًا، وإتاحة خدمة VCN دون أية رسوم، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

وقال محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات: «تعد فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر في القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية باجمالي 72% من اجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه مصري، حيث وصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" أكثر من 3.5 مليون مستخدم في مصر، وفي إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمي في مصر والتي تشهد طفرة في الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلًا من “ماستركارد” و"أمان"».

وأضاف محمد عبدالله: «عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التي تستهدف 20،000 من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كل ذلك بهدف تيسير المعاملات الالكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي يهدد السلامة والصحة العامة».

وتتيح خدمات "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الإنترنت، كما تتيح "فودافون" تطبيقها الرقمي "أنا فودافون" لتقديم منظومة خدمية العملاء بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.

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