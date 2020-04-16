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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تنهي أزمة مياه الصرف في عزبة العمال

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:16 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وجميع المسئولين بالوحدة بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة بعزبة العمال في قرية السنانية، وكذلك شفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بها، موجهة بالوقوف على سبب تلك المشكلة وحلها على الفور.

ووجهت محافظ دمياط برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتصدى لها بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، وكذلك إلزام مالكى الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون طبقا لما تم اتباعه بعدد من المناطق.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض أعمال الرصف بالطريق الواقع بإمتداد شارع ٣٠٦ وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغطية ترعة جنابية العنانية بطول ٢٠٠ متر، مؤكدة على تنفيذ تلك العملية وفقا للمعايير الفنية المقررة فى هذا الشأن وكذلك إنشاء بلدورات على جانب الطريق للبدء في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع ٣٠٦ والذى يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ومتنزه ترفيهى للمواطنين.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
محافظ دمياط تنهي أزمة مياه الصرف في عزبة العمال
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
محافظ دمياط تنهي أزمة مياه الصرف في عزبة العمال

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