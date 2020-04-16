محافظ القاهرة: وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، من الساعة 6 صباحًا حتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.كما أصدر محافظ القاهرة، قرارًا آخر بإيقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر، ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.