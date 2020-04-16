محافظ القاهرة: وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر
الخميس 16/أبريل/2020 - 05:13 م
أ.ش.أطباعة
أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، من الساعة 6 صباحًا حتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا.
كما أصدر محافظ القاهرة، قرارًا آخر بإيقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر، ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.
كما أصدر محافظ القاهرة، قرارًا آخر بإيقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر، ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.