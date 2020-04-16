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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عبدالباسط عطايا: أفرأ «أيام مرسي» لمحمد الباز في عزلتي

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:10 م
عبدالباسط عطايا
عبدالباسط عطايا
نعمات مدحت
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اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.

قال الكاتب الدكتورعبدالباسط عطايا، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أقضي عزلتي في كتابة إصداري الأخير الذي بعنوان "مستقبل التجديد في مصر"، ويتحدث عن التجديد في الفكر والخطاب الديني، وقضايا التراث وفض الاشتباك بين التراث وحقائق القؤرآن والسنة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" خلال فترة العزل ازدادت ساعات القراءة طولا وعرضا، فبالإضافة إلى قراءة رسائل علمية وبحوث ترقية وهي أقرب إلى ما يمكن تسميته القراءة المهنية أو الوظيفية وجدت نفسي ممتدا عبر مساحات أخرى من القراءة الحرة لكتاب "أيام مرسي " للدكتور محمد الباز حيث اصطحبني في جولة شيقة في حارة من أخطر الحارات في تاريخ مصر المعاصر.

وتابع"عطايا": شدتني أحداث في كتاب "أيام مرسى" يأخذ بعضها بخناق بعض كما شدني أسلوبه الرشيق المتميز فأنا أتابع الباز صحفيا وفضائيا والآن معه في ذلك الكتاب الذي لا يسرد خبرا إلا بدليل، ومرجعية فضلا عن التحليل الواقعي للأحداث ذكرني بالأستاذ محمد حسنين هيكل.

ويشار إلي أن الدكتور عبدالباسط عطايا له العديد من المؤلفات أهمها: "بوارق الأقلام" الذي يعد آخر إصدار، "مع القرآن" و"الأفق المبين" و"كشف الغمة" و"مفردات قرآنية رؤية في التفسير المفردي" و"تراويح رمضانية" و"مشاعر مبعثرة ديوان شعر" و"جنية الأسحار ديوان شعر".
أيام مرسي
أيام مرسي
أيام مرسي
أيام مرسي

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