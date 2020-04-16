محمد رمضان يمارس الجولف (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" مقطع فيديو جديد له.وظهر محمد رمضان وهو يرتدى ملابس رياضية ويمارس رياضة الجولف، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه.يشارك محمد رمضان فى رمضان بمسلسل "البرنس" من بطولته وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، وهو من تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.