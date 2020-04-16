«عطسة كوكب».. كليب توعوي كوميدي عن فيروس كورونا

طرح الفنان محمد فاضل القباني، عبر صفحة مؤسسة"اتجاهات"، كليبا مصورا بعنوان"عطسة كوكب" من إخراجه وكلمات وغناء وتوزيع الفنان محمد خالد، للتوعية من خطر وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم كله.وقال فاضل- في تصريحات صحفية– إن الكليب يشارك فيه ما يقرب من 40 فنانا متطوعا من داخل مصر وخارجها، ويتضمن الكليب مقاطع فيديو مجمعة طغى عليها الطابع الكوميدي الهادف لهولاء الفنانين من داخل العزل المنزلي، ودعا الفنانين الشباب من خلاله الالتزام بالإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا.وأوضح فاضل، أنه بمجرد طرح كليب"عطسة كوكب" على السوشيال ميديا حقق ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور العادي والمتخصصين بالمجال الفني، خاصة أن موزع الأغنية اعتمد في تقديمها على اللحن العالمي الشهير"أولد ماكدونالد هاد فارم"وهو محبب لدى الجميع.