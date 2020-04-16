حملة لتطهير المواصلات العامة بالشيخ زايد (صور)

كلف مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إدارة التنمية والأزمات، بشن حملة مكبرة اليوم الخميس، لتطهير وتعقيم جميع مواقف النقل الداخلي والخارجي، وسيارات الميكروباص والاتوبيسات بالمواقف.وأوضح رئيس الجهاز - في بيان اليوم الخميس - أن حملة التطهير تضمنت المنشآت الخدمية مركز الشرطة ومركز خدمة المواطنين، ومركز تحصيل فواتير المياه، ومبنى الجهاز، ومكاتب المهندسين ونواب ومعاونين بالجهاز المدينة.وأشار إلى أن حملات التطهير والتعقيم تتم مرتين يوميا، وذلك حرصا من جهاز المدينة على صحة وسلامة المواطنين، وفقا لتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.