السيسى: نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة كورونا

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصمود الشعب المصري خلال الفترة الماضية، وتكاتفهم مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة فيروس كورونا.وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".وتابع: "كما أجدد ثقتى في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام، ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن".واختتم: "حفظ الله مصر والمصريين".