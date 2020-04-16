الإحصاء: 2.7% تراجعًا فى الديون الخارجية للناتج المحلي خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهود الحكومية لهيكلة الديون ساهمت فى خفض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة بلغت 2.7%، إذ تراجع حجم الدين الخارجى إلى 36% من إجمالى الناتج المحلى خلال عام 2019، مقابل 37% خلال العام السابق عليه، كما تراجعت الديون الخارجية قصيرة الأجل بنسبة 23.3% خلال الفترة نفسها.ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء، فإنه رغم تراجع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى قدرت بحوالى 1013 دولار خلال عام 2019 مقابل 879 دولارا خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 15.2%.وأشار إلى أن إجمالى فوائد القروض الخارجية المدفوعة حتى يونيو الماضى بلغت 3.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار حتى منتصف عام 2018 بزيادة قدرها 49%، بينما تراجعت قيمة أقساط القروض المسددة من 11 مليار دولار لـ 10.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.