قوات الأمن تصل قرية «كفرالعجمي» بكفر الشيخ تمهيدًا لعزلها (صور)

وصلت العديد من قوات الشرطة إلي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس تمهيدا لعزلها لمدة 14 يوما بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلى 9 حالات، لتكون أول قرية يتم عزلها.حيث قامت قوات الأمن بغلق جميع الطرق المؤدية للقرية، ووضع متاريس على مداخل ومخارج القرية، ومنع أي مواطن من الدخول أو الخروج لمدة 14 يوما.وكانت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنوا، عزل قرية "كفر العجمي" التابعة لمركز بيلا، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بها بفيروس "كورونا المستجد" إلى 9 حالات، عقب اكتشاف 7 حالات جدد من أسرة واحدة كانوا مخالطين لحالة إيجابية، وتم نقل الجميع إلى مستشفى العزل ببلطيم، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية مكثفة من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث تعد هذه القرية هي الأولى التي يتم عزلها في المحافظة.