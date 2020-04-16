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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنفي صحة تقارير أمريكية عن تخليق كورونا في مختبر

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:09 م
كورونا
كورونا
وكالات
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نفت الصين، اليوم الخميس، صحة ما نقلته تقارير إخبارية عن مصادر استخباراتية أمريكية، بأن فيروس كورونا، ربما جرى تخليقه في مختبر طبي، وليس في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إنه بينما هناك حاجة إلى المزيد من البحث لمعرفة أصل الفيروس، فإنه لا يوجد دليل على أنه من تطوير الإنسان أو أنه نشأ في مختبر.

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية، قالت: إنه لا يوجد دليل على أنه تم تخليق الفيروس في مختبر.. كما أكد العديد من أبرز الخبراء الطبيين قالوا أنه لا أساس علمي للادعاء بأن الفيروس خرج من مختبر".

يأتي الرد الصيني بعد يوم واحد من طلب تم توجيهه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، للتعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية تحقق فيما إذا كان الفيروس بدأ من مختبر صيني.

وبعد المؤتمر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة فوكس نيوز: إن الصين لم تقدم إجابات بهذا الشأن.

ويفترض الخبراء، أن الفيروس بدأ في سوق للحيوانات في ووهان بالصين، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس حول العالم.

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