12 قرارا لمحافظ بورسعيد لمنع التجمعات خلال شم النسيم

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 12 قرارًا، اليوم الخميس، للحد من التجمعات خلال ليلة ويوم أعياد شم النسيم، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت القرارات التأكيد على الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق النوادي، مراكز الشباب، المقاهي، الكافتيريات، والمطاعم، وإيقاف جميع وسائل النقل الجماعي طوال يوم الأثنين، ومنع دخول الأتوبيسات السياحية إلى بورسعيد اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم الأحد وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء، وعدم السماح بمرور السيارات بشارع عاطف السادات، وحظر استخدام طريق "بورسعيد - دمياط"، وإغلاق القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى للمدينة الحرة، والتنبيه على القرى السياحية غير التابعة للمحافظة بالإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على منع التواجد بشواطىء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.كما تضمنت قرارات محافظ بورسعيد منع انتظار السيارات وتواجد المواطنين بمناطق: ( امتداد طريق الملاحة وشرق التفريعة - كورنيش قناة الإتصال) طوال يومي الأحد والأثنين، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أو أية إشغالات ثابتة أو متحركة، وإغلاق الحدائق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والجهات المعنية بالتنفيذ حال التقصير.