انطلاق ندوة النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا عبر الإنترنت

انطلقت بعد ظهر اليوم ندوة تفاعلية عن بعد (Online) عن النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.وتسلط الندوة الضوء على أهمية وضع الصحة العامة والأمن الصحي في أولويات استراتيجيات الدول، ومدى تناسب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية في تأهيل الكوادر الطبية المتخصصة لمواجهة الكوارث والأوبئة والجوائح.أهمية توطين الصناعة الدوائية واللقاحات والأمصال في مواجهة الأمراض المستجدة والمنبعثة، وإلقاء الضوء على أهم الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة في الوقت الراهن.ويتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق بمصر المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والأستاذ الدكتور حمد المانع وزير الصحة الأسبق بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور علي حياصات وزير الصحة الأسبق يالمملكة الأردنية الهاشمية.