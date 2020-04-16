آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

تعرف على آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بإصابة أكثر من مليوني شخص حول العالم.وسجلت أكثر من مليونين وثمانين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، بينها حوالي 137500 وفاة، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الخميس.صار البولنديون ملزمين بتغطية الأنف والفم في الفضاء العام، بواسطة كمامة أو وشاح.وفي نيويورك، قال الحاكم أندرو كومو إن الولاية ستصدر مرسوما يلزم سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة على تغطية الوجه في الخارج، في الأماكن التي يستحيل فيها احترام مسافة الأمان، على غرار وسائل النقل المشترك.وعاودت أسواق ووهان الشعبية المنتصبة في الشوارع نشاطها، رغم صيتها السيئ الذي ولّد دعوات من خارج البلاد لإغلاقها، ويأتي ذلك عقب أربعة أشهر من ظهور كوفيد-19 أول مرة في المدينة الواقعة وسط الصين.والحصيلة الأكبر في الولايات المتحدة مع 30985 وفاة من بين 639644 إصابة.وتجاوزت أوروبا الخميس عتبة 90 ألف وفاة، أي أكثر من 65 بالمئة من مجموع الضحايا في العالم.وإيطاليا أكثر دول القارة تأثرا (21645 وفاة)، تليها إسبانيا (19130)، ثم فرنسا (17167) والمملكة المتحدة (12868).أغلقت مجموعة أمازون مواقعها الفرنسية عقب صدور قرار قضائي يفرض عليها الحدّ من أنشطة التسليم في انتظار تقييم مخاطر الفيروس.وقالت إدارة الشركة إن موعد إعادة فتح المواقع لا يزال "غير محدد".أظهرت الفحوص أن أكثر من ثلث طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مصاب بكوفيد-19، وفق حصيلة موقتة أعلنتها وزارة الجيوش. وعادت حاملة الطائرات إلى فرنسا الأحد بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متنها.ودعي نحو 57 بالمئة من سكان الكوكب أو ألزموا من قبل السلطات البقاء في منازلهم، وفق تعداد يستند إلى قاعدة بيانات لوكالة فرانس برس. وتخص هذه الاجراءات حوالي 110 دول ومناطق.وتستعد الحكومة البريطانية إلى إعلان تمديد الحجر الذي بدأ يوم 23 مارس.ووسعت الحكومة اليابانية حال الطوارئ ليشمل كامل الأرخبيل، ويسمح القرار للسلطات الإقليمية بإصدار توصيات للمواطنين بالحدّ من تحركاتهم إلى أقصى درجة، وبإغلاق بعض المتاجر موقتا.ومددت السنغال تعليق جميع الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة حتى 31 مايو.قتلت قوات الأمن النيجيرية 18 شخصا متهمين بخرق تدابير الحجر، وفق تعداد للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.في اليونان، دعت منظمة "جيسويت ريفيوجي سيرفيس" غير الحكومية أوروبا إلى "الاستفاقة" في مواجهة "القنابل الصحيّة" المتمثلة في مخيمات المهاجرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وأوصت بأن يتم تحويل "سفن سياحية إلى مراكز استقبال للاجئين".وأرجأت النسخة الـ21 من معرض اليابان (جابان إكسبو)، أهم مهرجان أوروبي مخصص للثقافة والأنشطة الترفيهية اليابانية، إلى 2021 بعدما كان يفترض عقدها بين 2 و5 يوليو هذا العام.