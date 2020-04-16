الحكومة تحدد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونص القرار على اعتبار جميع المنتجات الواردة به من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.وبحسب القرار، تحدد أسعار بيع المنتجات الواردة به بما لا يجوز المبالغ البينة قرين كل منها، وتلتزم كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.وحدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع الكحول الإيثيلي الخام تركيز ٩٥٪ - ٩٩٪ لتر للمستهلك شامل الضريبة ٣٥ جنيها، و٥٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك غطاء عادي، و٤٠ جنيها للكحول الإيثيلي ٥٠٠ مل زجاجة زجاج اسبراي، و٣٨،٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٥٠٠ مل زجاجة زجاج غطاء عادي، و١٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ١٢٠١٢٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج اسبراي، و٧ جنيهات للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٦٠٦٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.كما حدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع كحول جيل ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك للمستهلك بمئة جنيه، و٨٥ جنيه للكحول الجيل ٧٠٪ ٧٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و٢٥ جنيه للكحول الجيل ٧٠٪ ١٠٠١١٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و١٠ جنيهات للكحول الجيل ٧٠٪ ٣٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب.أما الحد الأقصى لسعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر بأستيك أو رباط للمستهلك فتم تحديده بجنيهين اثنين، كما تم تحديد ٨٠ جنيها كحد أقصى لسعر بيع علبة جوانتي لاتكس ١٠٠ جوانتي للمستهلك.