رئيس سيوة: الانتهاء من إنشاء القرية البدوية نهاية 2020

تفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مجلس ومدينة سيوة، اليوم الخميس، أعمال إنشاء القرية البدوية بقرية بهي الدين والمنفذة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.وأوضح رئيس مجلس ومدينة سيوة، أن القرية تتكون من 12 منزلا سكنيا على مساحة 2 فدان وتبلغ مساحة المنزل السكني 60 متر مربع كاملة المرافق.وأضاف أنه يتم الإنتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري 2020، مشيرا إلى أنه تم تفقد الطرق الأسفلتية المقرر تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بطول ١١٠٠ متر، مؤكدا استمرار متابعة الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة للمشروع لإنهائه في التوقيتات المحددة.يأتي ذلك استمرارا لمتابعة تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية لتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية.