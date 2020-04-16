عزل قرية كفر العجمي بعد اكتشاف 9 إصابات بكورونا

قامت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بعزل قرية "كفر العجمي" التابعة لمركز بيلا، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بها بفيروس كورونا إلى 9 حالات، بعد اكتشاف 7 حالات جدد من أسرة واحدة كانوا مخالطين لحالة إيجابية.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ - خلال بيان اليوم الخميس - أنه تم عزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا، بعد إصابة 6 أشخاص من أسرتين بينهما قرابة، وتم نقل الجميع إلى مستشفى العزل ببلطيم، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية مكثفة من أجل مواجهة انتشار الفيروس، لافتا إلى أن هذه القرية هي الأولى التي يتم عزلها في المحافظة.وتم إجراء مسح شامل لأهالي القرية للتأكد من عدم انتقال الفيروس للمخالطين وأهالي القرية، مع وضع متاريس على مداخل ومخارج القرية لمنع أحد من الدخول أو الخروج إليها لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه تم قطع جميع الطرق المؤدية للقرية، وتحديد آلية لإدخال المواد الغذائية إليها حتى لا تحدث أزمة، مع حث جميع الأهالي على ضرورة العزل المنزلي.