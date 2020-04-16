«بينهم عجوز كفيف».. عزل «قها» تعلن: 95 متعافٍ وخروج 3 جدد

احتفلت مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية مقر عزل مصابي فيروس كورونا بشفاء وخروج 3 حالات جديدة اليوم جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 59 حالة من إجمالي 111 حالة استقبلها المستشفى توفي منهم 3الحالات الجديدة جاءت نتائج التحاليل الخاصة بالمتعافين سلبية من بينهم عجوز كفيف تعافي من المرض وممرض قام فريق اطباء وممرضي المستشفي بالاصطفاف في وداعه وتشجيعه بالتصفيق.وعبرالمتعافون عن فرحتهم بالشفاء موجهين الشكر لفريق عمل المستشفى فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات حيث إستقبلهم ذويهم بفرحه عارمة.أوضح بيان صادر عن المستشفي ان جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي اثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.طالبت المستشفي في بيانها المواطنيين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحى لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.