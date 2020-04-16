التحقيق مع مسؤولي مصنع تدوير القمامة بالمحلة لسرقة 22 «ماتور»

قرر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، إحالة مسؤولي الإدارة بمصنع التدوير للقمامة بطريق الدائري "المحلة – المنصورة" إلي النيابة العامة للتحقيق.وجاء ذلك عقب إعداد تقرير رسمي للعرض على الجهات المختصة للتحقيق عقب سرقة 22 ماتور خاصة بخطوط الغربلة والإنتاج بشكل مفاجىء، وتعطل سير العمل داخل المصنع بالكامل خلال الأيام الماضية.وشدد رئيس مجلس المدينة فى تعليماته إلي رئيس الشئون القانونية على أهمية إجراء جرد شامل لكافة محتويات المصنع، من معدات وقطاع غيار وأدوات تشغيل، وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثالث المحلة وتم استبعاد مسئول إداري بالمحليات ومدير التشغيلي للمصنع طوال 3 أشهر الماضية.