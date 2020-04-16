أحمد العوضى يروج لمسلسل «الاختيار» (صورة)

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".وعلق العوضي على الصورة، قائلًا: "الاختيار قصة الوفاء والخيانة".وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، حيث يتناول المسلسل جزءًا من حياته الشخصية، وكذلك مدى تفانيه في حياته العسكرية والمهنية، وأيضًا مواقفه المؤثرة في ردع الإرهابيين وكف أذاهم عن وطننا، إلى أن استشهد على أيديهم أثناء التصدى لهجومهم.