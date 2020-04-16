تحذير صندوق النقد وتهاوي طلب النفط يضغطان على بورصات الخليج

هبطت معظم المؤشرات في أسواق الشرق الأوسط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أسوأ تراجع اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما زادت الضغوط بفعل نزول متوقع للطلب العالمي على النفط إلى أدنى مستوياته في ربع قرن.وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة ثلاثة بالمئة خلال 2020في انهيار ناجم عن فيروس كورونا قد يكون الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، انخفاض الطلب على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميافي أبريل، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما، وحذرت من أي خفض للإنتاج من جانب المنتجين لن يعوض بالكامل هبوط الطلب في الأجل القريب.وهبط المؤشر القياسي في البورصة السعودية 2.7 بالمئة، وهبط سهم شركة النفط العملاقة المملوكةللدولة أرامكو السعودية 2.3 بالمئة، وتراجع سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.تتوقع موازنة المملكة لعام 2020 إيرادات نفطية 513 مليار ريال (136.53 مليار دولار).ولا تكشف الرياض عن سعر النفط المفترض الذي تستند إليه في موازنتها، لكنه في تقديرات بعض المحللين 55 دولارا للبرميل.في الوقت نفسه، فإن السعودية في طريقها لجمع سبعة مليارات دولار في عملية أمس الأربعاء لبيعسندات على ثلاث شرائح، إذ يسعى أكبر مصدر للنفط في العالم إلى إعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط والتوقعات بتراجع الإنتاج.وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي اثنين بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1بالمئة.وهبط مؤشر سوق أبوظبي 3.8 بالمئة مدفوعا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.8 بالمئة.وخسر مؤشر بورصة قطر 3.1 بالمئة مع تداول جميع الأسهم عدا واحدا بانخفاض، بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط 3.6 بالمئة.وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. هبط المؤشر 2.7 بالمئة إلى 6632 نقطة.أبوظبي.. نزل المؤشر 3.8 بالمئة إلى 3970 نقطة.دبي.. خسر المؤشر اثنين بالمئة ليسجل 1860 نقطة.قطر.. تراجع المؤشر 3.1 بالمئة إلى 8576 نقطة.البحرين.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1313 نقاط.سلطنة عمان.. هبط المؤشر 1.6 بالمئة إلى 3540 نقطة.الكويت.. فقد المؤشر 0.5 بالمئة مسجلا 5120 نقطة.