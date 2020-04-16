كورونا يؤجل مهرجان موسكو السينمائى

أعلن القائمون على مهرجان موسكو السينمائي، الذي كان من المنتظر انطلاقه 22 أبريل الجاري، عن تأجيل موعد إقامة الدورة الـ42 من أبريل الجاري إلى مطلع أكتوبر المقبل، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في روسيا والعالم.وكان من المقرر أن ينطلق المهرجان في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجاري، بينما أعلن المكتب الصحفي للمهرجان أنه سيقام في الفترة من 1 – 8 أكتوبر المقبل، وذلك حسبما أقره الاتحاد الدولي لمنتجي السينما، الذي تولى تسيير الأمور الخاصة بالدعاية والاعتماد في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية العالمية، ويعود تاريخه إلى عام 1935 حين أقيم المهرجان السينمائي الأول، ثم استأنف أعماله عام 1959، وبدأ يقام مرة كل عامين، واتخذ عام 2000 قرارا بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.يذكر أن منظمي مهرجان "كان" السينمائي أعلنوا مؤخرًا عن إلغاء فعالياته التي كان يفترض إقامتها في يونيو المقبل.