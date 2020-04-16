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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني» يطالب بالإفراج عن الأسرى بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:49 م
الاتحاد الديمقراطي
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني
أ.ش.أ
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طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بضرورة التدخل العاجل لدى الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن والأسيرات، حماية لهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأسير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، اليوم الخميس،: في ظل تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كيان الاحتلال وسجونه، إضافة إلى إصابة عدد من السجانين الاسرائيليين بالفيروس، لم تتخذ إدارة سجون الاحتلال أية إجراءات وقائية لحماية الأسرى.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، في مقدمتها الصليب الأحمر الدولي للضغط على إسرائيل من أجل اتخاذ كل السبل اللازمة لحماية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجونها من الاصابة بفيروس كورونا، والسماح لممثلي المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية بزيارة السجون والتأكد من اتخاذ تلك الاجراءات والاطمئنان على أوضاع أسيراتنا وأسرانا.

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