الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة إلي 6380 حالة.وذكرت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جاءت كالآتي (195 حالة في جدة، 91 في المدينة المنورة، 84 في الرياض، 58 في مكة، 38 في الدمام، 13 في الطائف، 5 في القطيف، 4 في الجبيل، 3 حالات في كل من جازان ورأس تنورة وينبع، حالتين في كل من أبها، المويه، الليث، الطوال، القويعية، والقريات، وحالة واحدة في كل من الظهران، الهفوف، بريدة، خميس مشيط، عنيزة، خليص، الخبر، أضم، والجفر).وأشارت الوزارة إلى تسجيل تعافي 59 حالة من الفيروس ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 990 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 83 حالة.