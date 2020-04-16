الأمير ويليام يفتتح مستشفى طوارئ جديدًا لعلاج مصابى كورونا

افتتح الأمير البريطاني ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، مستشفى للطوارئ لعلاج مرض "كوفيد- 19"، بني في ثمانية أيام فقط في مركز المعارض بمدينة برمنجهام.وافتتح ويليام دوق كمبردج مستشفى نايتنجيل التابع لخدمة الصحة الوطنية في مركز المعارض الوطني، عبر مؤتمر بالفيديو.وهذا ثاني مستشفى من سبعة مستشفيات يجري بناؤها حول إنجلترا للاستجابة لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 13 ألف شخص في بريطانيا حتى الآن.ويسع المستشفى 500 سرير، ويمكن زيادة سعته ليستوعب 1500.وشارك نحو 400 متعاقد مدني إلى جانب الجيش، ونحو 500 من العاملين في القطاع الطبي في بناء المستشفى.