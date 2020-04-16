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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف منح متضرري كورونا إلكترونيًا بدءًا من مايو

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:58 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على التوسع فى خدمات منظومة الشمول المالي وإلغاء التداول النقدى الكاش بصورته التقليدية تدريجيًا، مضيفة أنه سيتم بدءًا من الشهر المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الائتمان، لضمان الحد من الازدحام أمام مكاتب البريد وتسهيل عملية صرف المنح والمساعدات بشكل لائق للمواطنين.

لفتت وزيرة التخطيط، فى تصريحات الخميس، إلى أن اللجنة الوزارية المُشكّلة لبحث أوضاع العمالة غير المنتظمة قدرت أعداد العمالة المُعرّضة للخطر، بسبب تداعيات أزمة كورونا بنحو 2.5 مليون شخص، ما بين عمالة فردية غير منتظمة وأخرى منتظمة، لكنها تعمل بقطاعات تعرضت للغلق التام، مثل السياحة والنقل الجوى، والتى تقدر أعدادهم ما بين 800- 900 ألف شخص، وذلك وفق عدة دراسات تفصيليّة حول الفئات المستحقة وأعدادهم.

وأضافت السعيد أن اللجنة قدرت أعداد العمالة غير المنتظمة التي تستحق الحصول على المنحة بنحو 700 ألف شخص، إلاّ أنه مع فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة القوى العاملة تضاعف الرقم إلى مليونى شخص، ثم تقلص إلى 1.5 مليون شخص بعد استبعاد نصف مليون متقدم بعد تنقية قواعد البيانات من قبل هيئة الرقابة الإدارية، نظرًا لعدم انطباق الشروط عليهم.

وشددت على أن الدولة ملتزمة بعدم الإضرار بأي من العمالة في القطاعات المتأثرة سلبًا بالأزمة، فى مقدمتها المنشآت السياحية والفندقية، من خلال مساندة المنشآت التي تعرضت للغلق التام وإتاحة قروض ميسرة لسداد التزامات أصحابها، ومتابعة انتظام تلك المنشآت فى سداد أجور موظفيها والتأكد من عدم تسريح العمالة لديها، معتبرة إياها خطًا أحمر مع تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين، مضيفة أن صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة سيتولّى صرف إعانات شهرية للعاملين حال تعثر صاحب المنشأة عن السداد، وفق القواعد التى ينظمها قانون العمل.

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