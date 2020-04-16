سمية الخشاب تدعو متابعيها للتفاؤل بشأن كورونا

حرصت الفنانة سمية الخشاب على إرسال رسالة إلى جمهورها بها نوع من التفاؤل لمواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.ونشرت سمية الخشاب صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أحلى مسا عليكم حبايب قلبي الفرافيش.. تفاءلوا وخليكم إيجابيين".وكانت قد استغلت سمية الخشاب فترة الحجر المنزلي المفروضة للحد من انتشار مرض عدوى فيروس كورونا، في تحديث حسابها عبر "تيك توك" بالعديد من مقاطع الفيديو الترفيهية المضحكة، كما قدمت أيضًا العديد من النصائح لمتابعيها حول أساليب الوقاية من الجائحة العالمية التي أصابت نحو 2 مليون شخص عبر العالم.