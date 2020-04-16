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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ملتقى الحوار تشكل لجنة لدعم متضررى كورونا من العاملين بالسياحة

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:51 م
سعيد عبدالحافظ،
سعيد عبدالحافظ،
محمد الشريف
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قامت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة أزمات لمتضرري الكورونا من العاملين بالمهن السياحية بهدف تقدم المساعدات القانونية وإيصال صوتهم ومطالبهم للمسئولين على كل الأصعدة.

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، إن المؤسسة تلقت عددًا كبيرًا من شكاوى العاملين بقطاع السياحة والذين تعرضوا لمعاملة تعسفية من قبل أصحاب العمل بالمخالفة لتوجهات الدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم تسريح العمالة والحفاظ عليها.

وقالت بسمة فؤاد، الباحثة ومنسقة اللجنة، إن استمرار أصحاب العمل في تسريح العمالة وبعد إجراء فريق العمل باللجنة لعدد من البحوث والدراسات تبين أن عددًا كبيرًا من العاملين غير مؤمن عليهم، والنسبة الأكبر من أصحاب العمل في قطاع الفنادق والشركات لديهم مستحقات ماليه لهم في الداخل والخارج، مما تسبب في أزمة سيولة.

وأوضحت أنه تبين أيضًا، أن أغلب أصحاب العمل لن يستطيع الاستمرار في دفع مرتبات العمالة مع استمرار توقف العمل والنشاط، كما لن يستطيع صندوق الطوارئ بالقوي العاملة تحمل كل مستحقات ومرتبات العمالة بالقطاعات المختلفة العاملة في المجال السياحي.

بالإضافة إلي أنه قامت بعض المؤسسات كالغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية بإلقاء العبء على الدولة فى مشكلة العمالة ومستحقاتها، مضيفة أن قطاع السياحة لديه أموال تكفي للحفاظ علي حق العامل ومساعده المنشآت المتعثرة أيضًا لمده 6 أشهر، وهذه الأموال هي أموال غرفة شركات السياحة وصندوق الحج والعمرة وغرفة المنشآت الفندقية.

وأضافت أنه تبين أيضا أن هناك حكم محكمة بحل الغرف والاتحاد لم ينفذ بعد، وعلى الدولة أن تتدخل إيجابيًا بما يسمح بتوجيه الأموال ليس فقط للمؤمن عليهم لأن النسبة الأكبر من العاملين غير مؤمن عليها، للحفاظ علي حق العامل والحفاظ علي العمالة المدربة طبقًا لتوصيات منظمة السياحة العالمية، حتي نكون علي استعداد لعودة النشاط سريعًا، وعدم الحفاظ على العمالة سيتسبب في عرقلة استعادة النشاط بعد انتهاء الأزمه كما سيشكل أزمة اقتصادية كبيرة لعدد ليس بالقليل ممن يعملون في هذا القطاع الذي يحتاج لفترة من الزمن بعد انتهاء الأزمة لاستعادة نشاطه.

وطالبت بسمة فؤاد، منسقة اللجنة، بتنفيذ حكم المحكمة الذى قضى بحل الغرف السياحية، وأن تقوم الدولة بالتحفظ علي تلك أموال الغرفة وتوجيهها لصالح القطاع والدولة لما يتراءى لها من الصالح، كما نوصي وزارة السياحة المصرية ولجنة السياحة في البرلمان بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس للقطاع.
كما ستقوم اللجنه باستقبال كل شكاوي العاملين بالقطاع والتحرك فورًا لحل تلك المشاكل.

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