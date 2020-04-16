بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى باستخدام «الفيديو»

بدأ، مساء الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.ومن المقرر أن يناقش الوزراء كيفية تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال أيام شم النسيم المقبلة، وبحث توافر السلع الأساسيّة، خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.ومن المرتقب إعلان قرارات جديدة لتحجيم حركة المواطنين أو حظرها بشكل كامل، حتى انتهاء احتفال المصريين بأعياد شم النسيم.