«مصائب قومٍ».. كورونا يمنح حمزة الشبراويشى و555 قبلة الحياة

على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد٬ أعطت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)٬ قبلة الحياة لواحدة من أشهر ماركات العطور المصرية٬ ألا وهي كولونيا (555)٬ والتي كان قد هجرها المصريون منذ عشرات السنوات٬ ولا يستخدمها سوي الحلاقين للتطهير عقب حلاقة الذقن أو الشعر لزبائنهم٬ لكن الكورونا أعادت الحياة إلي كولونيا (555) وجعلتها في صدارة مشتريات المصريين والأكثر طلبًا٬ كدرع أخير في التطهير والتعقيم. فمن هو "حمزة الشبراويشي" مؤسس المصنع وما هي حكايته؟.خرج حمزة من قرية شبراويش لا يحمل شيئًا سوي ذائقة فريدة وموهبة في صنع أسنسات العطور التى يصنعها بيديه٬ عرف النجاح سريعًا٬ فافتتح فرعًا فى الموسكي ثم وسط البلد، ثم قرر أن يتحول معمله الصغير إلى مصنع، فاشترى قطعة أرض صغيرة فى دار السلام وكلما توافر لديه بعض المال كان يشتري قطعة مجاورة لتوسعة المصنع، وكان يزرع بنفسه الليمون الذى يستخدمه فى تصنيع الكولونيا، وكان الملك فاروق يقدم سنويًا جائزة لأفضل حديقة منزل، وكان منزله فى المعادي بقطعة أرض حوالي فدان تفوز بالجائزة كل عام، وكان فى عيد الأم يقيم نافورة فى أرض المعارض بالجزيرة تضخ الكولونيا طوال اليوم، وأصبحت منتجاته تفصيلة ثابتة في حياة المصريين: الكولونيا وبودرة التلك ومستحضرات التجميل، إلي أن أصيب بجلطة مع نهاية عام 1965.وفي كتابه "صنايعية مصر" الصادر عن دار الكرمة، يشير مؤلفه عمر طاهر إلي مدي انتشار استخدام كولونيا "555" بين المصريين٬ حيث كانت القاسم المشترك بين احتفالات وأفراح وأعياد ميلاد وأمراض وترمومترات وجروح وإغماءات.علي أن القصة التي أدرجها "طاهر" في حديثه عن الشبراويشي ونهايته بعيدا عن مصر٬ تطرح السؤال هل كان سوء حظ الشبراويشي أم خوفه الغير مبرر وراء تأميم مصانعه؟ ربما لو قرأنا ما كتبه طاهر نجد الإجابة.حيث قال: " في كل مرة كانت توضع أمام عبد الناصر قوائم بأسماء ستخضع لقرار التأميم٬ كان ناصر يشطب علي اسم" حمزة الشبراويشي". لا يلتفت إلي وشاية أو تقرير أمني٬ كان يؤمن أن الشبراويشي رجل عصامي وليس إقطاعيًا٬ ويمثل مصر بصناعة وطنية٬ فمنتجاته في كل بلد عربي٬ في مصر تحمل اسم " 555 " وفي السعودية تحمل اسم" سعود"٬ وفي السودان تحمل صورة مطربهم الأشهر (عبدالكريم كرومة).وتابع: في مصر أيضا كانت أم كلثوم بطلة إعلانات منتجات الشبراويشي في الصحف. وعندما اقترضت مصر من أجل بناء السد العالي٬ كان يتم سداد جزء من هذه القروض في شكل عيني (ثلاجات إيديال٬ منسوجات قطنية٬ أثاث دمياط) وكانت كولونيا الثلاث خمسات تحتل موقعًا مهمًا في هذه القائمة.من جهة أخري كان ناصر زبونًا دائمًا لمنتجات الشبراويشي٬ ويحكي أحد القيادات الأمنية أنه عندما كان ضابطًا صغيرًا مسئولًا عن تأمين مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي٬ وصل أحد موظفي الرئاسة يحمل للرئيس حقيبته الخاصة٬ فأصر الضابط علي تفتيشها٬ وقال:" وجدت فوطة وفرشة شعر وخرطوشة سجائر وزجاجة كولونيا (555). كان قراره صارمًا: لن نؤمم الشبراويشي. لكن لماذا تراجع؟ هذا ما تستكمله الحكاية التي يرويها طاهر: "أصيب الشبراويشي بجلطة مع نهاية 1965 ٬ وسافر إلي سويسرا لتلقي العلاج. لم يكن يعرف أن ناصر يستبعده طوال الوقت من قرارات التأميم٬ لو كان يعلم ما خاف أن يرجع٬ كان يتابع من سويسرا أخبار الأذي الذي يتعرض له أصحاب بعض الصناعات٬ فقرر أن تكون العودة إلي بيروت بعد أن تم الشفاء.افتتح في بيروت مصنعًا صغيرًا لتصنيع العطور كبداية جديدة بعيدة عن الجو العام في مصر. استغل البعض ما حدث٬ وكانت الوشاية مكتملة الأركان: حمزة الشبراويشي هرب من مصر إلي لبنان٬ وسيستقر هناك بعد أن يصفي أعماله ويسحب أمواله كلها. هنا كان قرار عبد الناصر بفرض الحراسة علي ممتلكات الشبراويشي٬ وتم عرضها للبيع٬ وكان المقابل الذي دفعته شركة السكر والتقطير لشراء مصنع الشبراويشي والمحلات والاسم التجاري والمنزل وبعض الفدادين زهيدًا للغاية٬ لن يتجاوز مبلغ 165 ألف جنيه.عرف حمزة الشبراويشي الخبر٬ وفهم أنه لا مجال للعودة٬ فاستمر في لبنان ينتج ويواصل نجاحه حتي توفي في نهاية الستينيات٬ وعاد إلي مصر جثمانًا ليدفن فيها حسب وصيته. كان الشبراويشى يعتبر عمال المصنع شركاءه في التجربة٬ وكانوا علي قدر المسئولية٬ فحافظوا عليها من بعده٬ واستمرت منتجاته ناجحة٬ وعندما مات شيعوه سيرًا علي الأقدام٬ من ميدان التحرير إلي مدفنه.