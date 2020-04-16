أستاذ تخطيط عمرانى: مشروع «الأسمرات» طفرة سكنية اهتمت بالإنسان

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مشروع الأسمرات طفرة في الإسكان، اهتم بآدمية الإنسان، والإنسان المصري في أول أولويات الدولة التي أعطته الخدمات، وهذا لم يحدث من قبل.وأشار فرج، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن المتخصصين في العمارة في مصر أساتذة، ولهم صيت في كل دول العالم، وأيضًا العاصمة الإدارية الجديدة تعد طفرة معمارية في مصر.وأضاف أستاذ التخطيط العمراني أن التجمعات العمرانية الجديدة ستحد من مخالفات البناء، وستجعل المواطن يتوجه للإسكان الرسمي.