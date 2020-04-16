5 إصابات فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بمدخل التحدي بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل التحدي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.والمصابون هم: محمد محمد السيد حافظ، 35 سنة، نجوى جميل السيد يونس، 37 سنة، وأرزاق عطيه فتح الله، 40 سنة، علاء الدين أحمد عبدالمجيد، 47 سنة، ومحمد جودة عبدالفتاح، 10 سنوات، مصابين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم تقديم كل الإسعافات الطبيبة للازمة لهم.