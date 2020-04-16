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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق الحدائق والساحات بأعياد شم النسيم فى الوادى الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:38 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد علي مهدي
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شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على غلق جميع الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة وأماكن للتجمعات خلال أعياد شم النسيم لتجنب التكدس والازدحام.

جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح اليوم، مع رؤساء المراكز على مستوى المحافظة عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك للاطمئنان على إجراءات الحماية والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الزملوط، في بيان له، ضرورة استمرار إجراءات ضبط الأسعار والتأكيد على المشاركين بمبادرات خفض أسعار السلع، للإعلان عن قائمة الأسعار مع الإلتزام بخفضها عن الأسواق الخارجية لرفع العبء عن المواطنين.

من ناحية أخرى، أوضح الزملوط استمرار حملات الإزالة لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حالات التعدي والتي يتم إحالتها للمحاكمة العسكرية في هذه الحالة نظرًا لاستغلالها الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

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