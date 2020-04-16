مسئول إسرائيلى يدعو لضرورة عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

قال مسئول إسرائيلي إنه يجب استغلال مبادرة يحيى السنوار، رئيس حماس في غزة، والمضي قدما في صفقة تبادل أسرى، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأكد أن الوقت الحالي يعد فرصة نادرة يحب استغلالها بشكل سريع، من أجل عقد صفقة تبادل أسرى كبيرة مع الحركة الفلسطينية.ونفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إرسالها وفدًا قياديًا إلى مصر لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بعد إعلان الأخيرة استعدادها لإتمام مثل هذه الصفقة.وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن وفدًا قياديًا من حماس وصل القاهرة لمناقشة صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.وتأتي تلك التصريحات بعد دعوة السنوار، في وقت سابق، للتقدم في صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال يتم فيها الإفراج عن كبار السن والمرضى والنساء الموجودين في سجون إسرائيل، بالإضافة إلى من أُعيد أسرهم بعد تحريرهم في صفقة "شاليط" عام 2011، مقابل إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين في غزة.