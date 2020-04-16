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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسئول إسرائيلى يدعو لضرورة عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:36 م
أسرى
أسرى
سارة الشلقاني
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قال مسئول إسرائيلي إنه يجب استغلال مبادرة يحيى السنوار، رئيس حماس في غزة، والمضي قدما في صفقة تبادل أسرى، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الوقت الحالي يعد فرصة نادرة يحب استغلالها بشكل سريع، من أجل عقد صفقة تبادل أسرى كبيرة مع الحركة الفلسطينية.

ونفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إرسالها وفدًا قياديًا إلى مصر لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، بعد إعلان الأخيرة استعدادها لإتمام مثل هذه الصفقة.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن وفدًا قياديًا من حماس وصل القاهرة لمناقشة صفقة تبادل أسرى مع تل أبيب.

وتأتي تلك التصريحات بعد دعوة السنوار، في وقت سابق، للتقدم في صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال يتم فيها الإفراج عن كبار السن والمرضى والنساء الموجودين في سجون إسرائيل، بالإضافة إلى من أُعيد أسرهم بعد تحريرهم في صفقة "شاليط" عام 2011، مقابل إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين في غزة.

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