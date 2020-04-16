حجازى يشيد بجهود المدارس لصرف إعانات العمالة غير المنتظمة

تابع خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخميس، إجراءات صرف حافز الإِعانة المقدمة للعمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة، والبالغ قيمتها 500 جنيه.وأكد مدير تعليم الجيزة ضرورة الاهتمام والالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم الواردة من وزارة الصحة، والابتعاد وعدم التزاحم بين المستفيدين، مثمنًا التنظيم الجيد المدارس والتفاني والإخلاص بالعمل.وخصصت مديرية التربية والتعليم في الجيزة 9 مدارس في الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع هيئة البريد؛ لتخفيف التّزاحم على مكاتب البريد، في إطار جهود محافظة الجيزة لمكافحة انتشار فيروس الكورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين.تشمل المدارس التي تم تحديدها (مدرسة أحمد شوقي في ساقية مكي، مدرسة مدينة العمال بشارع الجمعية الشرعية، مدرسة مصطفي كامل بالوراق، مدرسة عثمان بن عفان في شارع المطار بإمبابة، مدرسة دار الفؤاد بكوم بكار، مدرسة السيدة عائشة بالطالبية، مدرسة السلام الإعدادية ببولاق الدكرور، مدرسة الناصرية بجوار المرور، ومدرسة كفر نصار).