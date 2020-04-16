جامعة كفر الشيخ تنظف أسطح الكليات وتزيل تراكمات القمامة (صور)

واصلت جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطهيروتعقيم للمباني والمدرجات والمعامل والمرافق والطرقات والمكاتب والحمامات، وذلك فى إطار تنفيذ خطة إدارة الجامعة الشاملة للوقاية ومواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة.حيث أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أنه قد اطمأن على سير عمليات التعقيم والتطهير لمبانى كليات الجامعة ووحداتها، وقال إن الجامعة عقمت مبانيها للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.وأشاد "دسوقي"، في بيان، بجهود الدولة ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.وأوضح متابعته اليومية للتقرير اليومي للجنة إدارة الأزمات لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا برئاسته وعضوية الأستاذ الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمكتب الإعلامى لرئيس الجامعة.كما أكد رئيس الجامعة أيضًا على نظافة أسطح كليات الجامعة، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات عليها مع التخلص الآمن والسريع من أي مخلفات داخل الكلية، وتوافر جميع المستلزمات الضرورية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.