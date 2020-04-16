استعدادات مكثفة بـ«الأعلى للإعلام» لمتابعة الدراما الرمضانية

تعقد لجان الدراما والرصد والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، اجتماعها المشترك؛ لمتابعة الشاشات والدراما خلال شهر رمضان المبارك.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما في المجلس، وجمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، والكاتب الصحفي صالح الصالحي مقرر لجنة الرصد.فيما تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس، شكوى من المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضد موقع إخباري اتهمه بنشر تصريحات لم يدل بها مسؤول في الوزارة وشكوى من جمعية رسالة ضد صفحة شخصية تتهمها بنشر أخبار غير صحيحة عنها.من المقرر أن تنظر اللجنة في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، هذه الشكاوى واتخاذ توصيات بشأنها، لرَفعها إلى المجلس.