نائبة: مصر ستخرج من الأزمة الراهنة أكثر قوة مما كانت عليه

قالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن جائحة "كوفيد-19"، التي يمر بها العالم، نجحت في إثبات قدرة ومتانة الدولة المصرية، وأنها على قدر المسئولية في التعامل مع الأزمات الطارئة، حيث كشفت عن تقدم للحكومة فاق التوقعات، عجزت فيه عشرات الحكومات ذات قدرات وإمكانيات عالية تفوق الإمكانيات المصرية.وتوقعت "الشبراوي"، في بيان لها اليوم: "أن تخرج مصر من هذه الجائحة العالمية وهي أكثر قوة وصلابة مما كانت عليه عشرات المرات، بعد أن عززت من قيم الإنتاج والاعتماد على النفس، وتكثيف الاهتمام بالصناعات المحلية، وأهمية الإعلان الوطني في مجابهة الشائعات".وأوضحت "الشبراوي"، "أن مصر تحركت مبكرًا من أجل كبح انتشار "كوفيد-19"، والسيطرة عليه والحد من مخاطره، وتأهيل الشعب وإعداد الاقتصاد جيدًا لتحمل تداعياته".وأشارت إلى " أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، ووسعت من شبكات برامج الحماية الاجتماعية، ولم تتقدم بأي طلب تمويل إلى صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الراهنة".ولفتت "عضو البرلمان" إلى أن تجربة صندوق "تحيا مصر" أثبتت مدى أهميتها في دعم ومساندة الدوة المصرية عند الأزمات، كما أثبت برنامج الإصلاح الاقتصادي مدى صلابته في تحمل الضغوطات الخارجية.