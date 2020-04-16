بورصة قطر تتراجع ومؤشرها يخسر حوالى 275 نقطة
الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 م
وكالاتطباعة
تراجع مؤشر السوق القطرية في جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، بنحو 275.46 نقطة وبنسبة 3.11% ليغلق عند مستويات 32ر8576 نقطة، وجاء ذلك وسط سيولة تجاوزت 367 مليون ريال قطري.
وتصدر سهم السينما الأسهم المرتفعة بنسبة 9.6% ليغلق عند مستويات 2.525.
وكان سهم بروة أكثر الأسهم انخفاضًا اليوم الذي انخفض بالحد الأقصى حوالي 10% ليغلق عند مستويات 2.82.
وتصدر سهم السينما الأسهم المرتفعة بنسبة 9.6% ليغلق عند مستويات 2.525.
وكان سهم بروة أكثر الأسهم انخفاضًا اليوم الذي انخفض بالحد الأقصى حوالي 10% ليغلق عند مستويات 2.82.