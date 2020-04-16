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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يؤكد عدم الازدواجية فى توزيع المساعدات

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية عدم الازدواجية فى توزيع المساعدات والإعانات المالية والغذائية لضمان وصولها للمستحقين وعدم تكرار الصرف لنفس الشخص أو الأسرة، وذلك في ظل تعدد المبادرات والمساهمات الإنسانية التي تدعمها المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإعداد استمارات تشمل جميع البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة ولا سيما المستوى الاجتماعى ومصادر الدخل.

جاء ذلك أثناء عرض عوض زكى، مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير، على المحافظ مساهمتها في دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وخاصة رفع مستوى معيشة العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر احتياجًا تحت مبادرة (حماية) برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

حيث ستقوم المؤسسة بصرف منحة مالية تصل لأكثر 1.2 مليون جنية على 837 أسرة بواقع 500 جنية شهريًا لكل أسرة وعلى مدار 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبريد، بجانب توزيع 1325 كرتونة مواد غذائية على 1100 أسرة بمختلف قرى ومدن المحافظة وخاصة المتضررة من انتشار فيروس الكورونا، وهو الذى يتوازى أيضًا مع توزيع 1325 شنطة وقاية على نفس الأسر تضم عبوات من المواد المطهرة ومستلزمات طبية.

ليستكمل ذلك بتوزيع شنط الوقاية على دور الأيتام والإيواء والمسنين، فضلًا عن قيام المؤسسة بتوزيع 390 كرتونة غذائية وإعانات مالية بقرية الشهامة وهى إحدى القرى المستهدفة، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضمن 11 قرية على مستوى المحافظة حيث يجرى إحلال وتجديد 30 منزلًا وإنشاء حضانة أطفال تضم 4 فصول.

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