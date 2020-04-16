«الداخلية» تجري مسحًا وقائيًا لنزلاء السجون للكشف المبكر عن كورونا

واصلت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أعمال تعقيم السجون وحجوزات الشرطة للحفاظ على النزلاء وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما لا يخل بالحفاظ على حقوقهم في استقبال كافة المتعلقات من ذويهم وتسليمها لهم عقب تعقيمها، وعمل مسح كامل لنزلاء السجون للكشف المبكر عن أي أعراض للمرض، وتوفير بوابات تعقيم بكافة قطاعات الشرطة حرصا على حياة المواطنين ورجال الشرطة، وتوفير كمامات وأدوات التعقيم.ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة إجراء عمليات التطهير وفق البرنامج الزمني المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، وتم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية.وتم تزويد قطاعات الوزارة والسجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.تأتي هذه الإجراءات اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية.