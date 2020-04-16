رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تجري مسحًا وقائيًا لنزلاء السجون للكشف المبكر عن كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:31 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
واصلت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أعمال تعقيم السجون وحجوزات الشرطة للحفاظ على النزلاء وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما لا يخل بالحفاظ على حقوقهم في استقبال كافة المتعلقات من ذويهم وتسليمها لهم عقب تعقيمها، وعمل مسح كامل لنزلاء السجون للكشف المبكر عن أي أعراض للمرض، وتوفير بوابات تعقيم بكافة قطاعات الشرطة حرصا على حياة المواطنين ورجال الشرطة، وتوفير كمامات وأدوات التعقيم.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة إجراء عمليات التطهير وفق البرنامج الزمني المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، وتم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية.

وتم تزويد قطاعات الوزارة والسجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

تأتي هذه الإجراءات اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة بـ«JANNA» فى 6 مدن جديدة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

«مصائب قومٍ».. كورونا يمنح حمزة الشبراويشى و555 قبلة الحياة

قصور الثقافة تشارك بمبادرة «اتعلم من بيتك»

18 أبريل.. «التنسيق الحضارى» يحتفل باليوم العالمى للتراث

المركز الثقافي الصيني يفتح باب المشاركة بمسابقة كاريكاتير